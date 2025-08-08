La Vinotinto Femenina subió en el ranking FIFA

La Vinotinto Femenina logró subir dos puestos en el ranking femenino de las selecciones mundiales publicado en una nueva actualización este jueves por la FIFA. Las dirigidas por Ricardo Belli pasaron de ubicarse el lugar número 48 a subir a la casilla número 46.

El ascenso en el listado se da después de que la Vinotinto Femenina no pudiera pasar de ronda en la Copa América Femenina. El conjunto terminó en el cuarto lugar del Grupo B con solo 4 puntos que alcanzó después de una victoria 7-1 contra Bolivia, un empate sin goles con Colombia y dos derrotas ante Brasil y Paraguay.

La Vinotinto Femenina está justo debajo de Chile en el listado y seguida de Hungría.

Así como la Vinotinto Femenina logró avanzar, España, subcampeona de Europa, recuperó el primer lugar, desplazando a Estados Unidos. En el tercer puesto se ubica Suecia, seguida de Inglaterra. Completa el top 5 Alemania.

En la anterior clasificación, publicada el 12 de junio, España ocupaba la segunda plaza con 2.034.34 puntos, por detrás de Estados Unidos (2057.19) y por delante de Alemania (2030.88).

La actuación de la selección española en la Eurocopa, en la que no perdió ningún partido, salvo en la tanda de penaltis ante las inglesas después del 1-1. Además fue la que más tantos anotó.

Brasil, flamante campeona de América, siguió como la selección latinoamericana mejor ubicada, en el puesto número siete, aunque perdió posiciones en el ranking.

La próxima publicación será el 11 de diciembre.

Ranking FIFA femenino – agosto 2025

1- España 2.066.79 puntos

2- Estados Unidos 2.065.06

3- Suecia 2.025.26

4- Inglaterra 2.022.64

5- Alemania 2.011.56

6- Francia 1.988.68

7- Brasil 1.976.3

8- Japón 1.971.05

9- Canadá 1.967.83

10- Corea del Norte 1.944.22

18- Colombia 1.796.71

30- Argentina 1675.43

41- Paraguay 1.540.7

45- Chile 1.516.53

46- Venezuela 1.504.65

55- Uruguay 1.459.36

69- Ecuador 1.374.53

82- Perú 1.273.05

109- Bolivia 1.175.08

