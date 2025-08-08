«Buddy» regresa a Venezuela

El regreso de Welby Sheldon «Buddy» Bailey al béisbol venezolano para dirigir a los Senadores de Caracas en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) para la temporada 2026 es un movimiento que genera gran expectativa y análisis.



Su trayectoria en Venezuela es legendaria, especialmente con los Tigres de Aragua en la LVBP, donde se convirtió en uno de los mánagers más exitosos de la historia de la liga.



La principal carta de presentación de Bailey es su historial de éxitos. Con Aragua ganó seis títulos de la LVBP y una Serie del Caribe. Esta experiencia ganadora es invaluable y es lo que Senadores busca para seguir consolidando su posición en la LMBP. La organización, que ha sido campeona en tres de las cuatro temporadas de la liga, busca con el estadounidense mantener su dominio y reafirmar su liderazgo.



Bailey es conocido por su estilo de juego «Small Ball» y su énfasis en la disciplina. Su enfoque riguroso y su atención a los detalles son características que podría implementar en Senadores. Esto podría ser un factor clave para el éxito del equipo, especialmente en una liga como la LMBP, donde la consistencia y la estrategia son fundamentales.



La habilidad de «Bud» para liderar y sacar lo mejor de sus jugadores es otra de sus grandes fortalezas. Ha trabajado con una gran cantidad de peloteros, tanto establecidos como jóvenes promesas, en su larga carrera en las ligas menores de Estados Unidos y en Venezuela. Su llegada podría significar un impulso en el desarrollo de los jugadores de Senadores.

Aunque su historial es brillante, la LMBP presenta desafíos diferentes a la LVBP. La dinámica de la liga, la disponibilidad de jugadores y el formato de la competencia son aspectos que Bailey tendrá que dominar. Será interesante ver cómo se adapta a esta nueva etapa del béisbol profesional venezolano y si su fórmula ganadora se traduce en éxito en la Liga Mayor.

