Ucrania reconquistó una localidad en el norte del país

Ucrania anunció el domingo que reconquistó un pueblo fronterizo en la región de Sumi, en el norte del país, un raro éxito frente al ejército ruso que desde hace semanas avanza en el frente este.

«Las fuerzas ucranianas liberaron y limpiaron completamente de ocupantes rusos la localidad de Bezsalivka, en la región de Sumi», anunció el estado mayor del ejército en Telegram.

Este pequeño pueblo se encuentra justo en la frontera entre Rusia y Ucrania, a unos veinte kilómetros al oeste de la principal zona de enfrentamientos entre los dos ejércitos en esta región.

Rusia había lanzó una ofensiva en la región de Sumi después de expulsar en abril a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, de la cual ocupaban una pequeña parte desde el verano boreal de 2024.

Las tropas rusas están a unos veinte kilómetros de la capital regional homónima, que han atacado con varios bombardeos mortales.

Sin embargo, la mayor parte de los combates se llevan a cabo en el este del país, donde el ejército ruso, que invadió Ucrania en febrero de 2022, aceleró su avance en los últimos meses frente a un adversario menos numeroso y peor equipado.

