El alcalde Rafael Morales anuncia importantes obras

El alcalde Rafael Morales realizó importantes anuncios este fin de semana durante el Sábado de Planificación, donde destacó avances en proyectos que, consideró, son claves para el municipio Girardot.

▪️23 DE ENERO

Entre las obras anunciadas se encuentra la inauguración del segundo pozo de agua en 23 de Enero, prevista para esta semana, lo que mejorará el suministro en este sector.

Además, en coordinación con la gobernación e Hidrocentro, se realizará una intervención integral para optimizar el servicio de agua en la misma zona.

▪️BASE SUCRE

En materia de aguas servidas, se destacaron los trabajos realizados en Base Sucre, junto con el próximo inicio de la instalación de la tubería matriz en la carretera nacional Maracay-Valencia, un proyecto conjunto con la gobernación de Aragua e Hidrocentro.

▪️LA COROMOTO

Otro anuncio fue la próxima inauguración del pozo de agua en La Coromoto, que beneficiará a los residentes de esta comunidad.

▪️SAN IGNACIO

El mandatario local informó que ya se han registrado avances en la perforación del pozo de San Ignacio, lo que permitirá ampliar la cobertura del vital líquido.

▪️CHORONÍ

Anunció el Plan de Asfalto en la carretera Choroní, donde se colocarán 2.000 toneladas de asfalto, con apoyo de gobernación y ministerio de Transporte.

▪️AV. CASANOVA GODOY

También se realizarán trabajos de carpeta corrida en la avenida Casanova Godoy, específicamente en el tramo comprendido entre el distribuidor Montaña Fresca y Los Tres Mosqueteros.

GM