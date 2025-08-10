Rehabilitados pozos en Corocito y Santa Rosalía en Revenga

Autoridades del municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, informaron está semana que en una firme apuesta por mejorar los servicios públicos esenciales, se ejecutaron con éxito dos importantes intervenciones en los sistemas de bombeo de agua potable que benefician a numerosas familias del municipio.



En este sentido, señalaron que las labores técnicas se desarrollaron en los pozos de: La Granja, en el sector Corocito, y en el pozo de Santa Rosalía, ambos vitales para garantizar un suministro constante y eficiente del recurso hídrico.



La primera de estas acciones se llevó a cabo en el pozo La Granja, donde se realizó el desmontaje y montaje de un motor de 20 caballos de fuerza (Hp). Esta bomba principal forma parte de la matriz hídrica que abastece a comunidades como: Sabaneta, La Hoya, La Casona y Santo Domingo.



Esta intervención, además de mejorar el caudal de agua, busca aumentar la eficiencia energética del sistema, prolongar su vida útil y atender el crecimiento de la demanda en zonas donde el servicio había presentado irregularidades.



Paralelamente, en la comunidad de Sabaneta, específicamente en el pozo de Santa Rosalía, fuente de abastecimiento de cerca del 70% de la población de esta localidad, se efectuó la instalación de una nueva bomba hidráulica de 40 caballos de fuerza.



La sustitución fue realizada tras detectarse fallas de rendimiento en el sistema durante una inspección preventiva. El equipo técnico a cargo efectuó pruebas de presión, caudal y eficiencia para garantizar el óptimo funcionamiento de la nueva maquinaria.



Además, en el pozo Santa Rosalía también se emprendió el mantenimiento correctivo del tablero eléctrico, con labores de limpieza integral del sistema, revisión y reemplazo de fusibles y cables, así como la verificación de todos los componentes para garantizar su operatividad.

También te puede interesar:Realizada jornada de la GM Venezuela Mujer en Ocumare



El alcalde del municipio Revenga, Daniel Perdomo Briceño, resaltó que estas acciones forman parte de un plan estratégico de mantenimiento y modernización del sistema hídrico, orientado a brindar respuestas efectivas a las necesidades básicas de la población.



«Estas intervenciones son prioritarias porque el agua potable es fundamental para la salud, la calidad de vida y el desarrollo integral de nuestras comunidades. Estamos comprometidos con garantizar su acceso de forma continua y segura», expresó.



Ambas labores se realizaron de manera eficiente y con sentido de urgencia, gracias a la coordinación de equipos especializados que trabajaron en pro de evitar interrupciones prolongadas en el suministro.



Siendo así, que el Gobierno Municipal informó que se mantendrán las inspecciones técnicas de manera periódica y se tiene previsto ampliar las mejoras a otros sectores del municipio, como parte de un esfuerzo sostenido por fortalecer el sistema de agua potable.



Finalmente, el burgomaestre puntualizó que estas acciones representan un avance concreto en la atención de servicios públicos en Revenga, reafirmando el compromiso con el bienestar de las comunidades y la recuperación progresiva de la infraestructura hídrica local.

DANIEL MELLADO

GM