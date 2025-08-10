«Epidemia» de accidentes viales se acentúa en Maracay

Una noche de caos vehicular se vivió en Maracay, con una serie de accidentes de tránsito que dejaron a varias personas heridas y colapsaron los servicios de emergencia de la ciudad. Seis siniestros viales se registraron en diferentes puntos de la capital aragüeña, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de los cuerpos de rescate y del principal centro de salud de la región.

Los organismos de prevención y seguridad están alerta



Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la calle El Deleite de La Cooperativa, donde dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron heridas tras un choque.



Paralelamente, la avenida Aragua fue escenario de otro accidente masivo que involucró a varios motorizados. La imprudencia al volante, especialmente por parte de algunos conductores de motos, se ha señalado como la causa principal de esta ola de siniestros.



Los reportes indican que la alta demanda de atención médica superó la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. La situación se agravó en el Hospital Central de Maracay, cuya sala de emergencia se vio severamente congestionada con la llegada de múltiples heridos. El personal médico tuvo que redoblar esfuerzos para atender a las víctimas de los accidentes, mientras se instaba a la población a tener un «sentido común» a la hora de conducir, especialmente en motocicletas.

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia y a respetar las normas de tránsito para evitar que se repitan estas tragedias, que no solo ponen en riesgo la vida de los conductores, sino que también saturan el sistema de salud.

