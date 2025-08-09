Abatido individuo durante un enfrentamiento con la PNB

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), abatieron a un individuo de 26 años de edad, tras presuntamente sostener un enfrentamiento en la comunidad Quebrada Seca, municipio José Rafael Revenga, estado Aragua.

La comisión de la PNB se desplegó en Quebrada Seca

Según fuentes extraoficiales, el neutralizado fue identificado como Jesús Ramón Hernández Delgado, y el suceso ocurrió entre la tarde y la noche de este viernes en la referida localidad.

La información que se maneja es que una comisión policial realizaba recorridos de saturación por la zona, y al parecer avistaron a un grupo de sujetos en actitud sospechosa.

Una fuente indicó que los efectivos dieron la voz de alto, pero los sospechosos trataron de huir de lugar, logrando precisar a Hernández Delgado en una zona de la comunidad.

Los uniformados de la PNB al parecer llegaron hasta el sector El Hondo, donde empezaron a intercambiar disparos con el sospechoso.

Al parecer Hernández Delgado quedó neutralizado en el sitio tras recibir uno de los disparos, siendo auxiliado por los mismos funcionarios policiales que lo trasladaron a un centro de salud, pero, murió antes de ingresar al quirófano, según revelaron fuentes extraoficiales.

El cadáver del sospechoso fue llevado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley.

Se desconoce que delitos cometió el fallecido y porque estaba siendo buscado. Se espera que las autoridades policiales den el parte oficial sobre este caso.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL