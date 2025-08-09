Comerciante de Cagua murió en accidente en La Encrucijada

Un hueco en la avenida Intercomunal del municipio Santiago Mariño, estado Aragua pudo haber sido el causante de una aparatosa colisión entre un vehículo y una moto registrada en horas de la tarde de este viernes a la altura del sector Los Overos de la población de Turmero, que dejó el lamentable saldo de una persona fallecida.

Carlos Rafael Rodríguez Perdomo, fallecido

La víctima de este accidente, fue identificada como Carlos Rafael Rodríguez Perdomo, ciudadano muy popular en el centro de la ciudad de Cagua, según revelaron sus familiares.

La hija de Rodríguez Perdomo, reveló que su padre era un hombre muy trabajador, que en sus mejores años tenía una popular ferretería, y además dominaba a la perfección los oficios de la herrería, albañilería, entre otros, dedicándose en estos últimos años al comercio.

En este contexto, los parientes del fallecido relataron a los periodistas de elsiglo, que Carlos Rafael visitaba varias tiendas de repuestos automotriz en La Encrucijada y otras localidades del municipio Santiago Mariño, pidiendo presupuestos de unos repuestos, con el fin de poner a funcionar nuevamente su camioneta.

Sin embargo, a las 4:00 pm Rodríguez Perdomo iba conduciendo por el hombrillo de la avenida Intercomunal, sentido hacia el municipio Sucre, y cuando pasó la vía que comunica con Los Overos de Turmero, fue impactado por un vehículo particular, conducido por una mujer supuestamente residenciada en el estado Carabobo, que estaba tratando de esquivar un hueco en medio de la carretera, a la altura del centro comercial Los Laureles.

El impacto provocó que Carlos Rafael perdiera el control de su motocicleta y terminara estrellándose contra un poste.

Su hija relató que se enteró del accidente mediante una prima, e inmediatamente tomó un mototaxi para llegar hasta el lugar del suceso y así auxiliar a su progenitor.

Lamentablemente la pariente al llegar encontró a su padre sin signos vitales, ya que el sexagenario sufrió una herida letal en la cabeza, que le causó la muerte de manera instantánea.

Al sitio llegó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes se encargaron de realizar las investigaciones para esclarecer el accidente. También realizaron las diligencias para trasladar el cadáver de Rodríguez Perdomo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sede Caña de Azúcar, para que le realizaran la autopsia de ley.

Por culpa de un hueco

Los familiares de Rodríguez Perdomo aclararon que su ser querido era un hombre muy cauteloso conduciendo en la carretera, e indicaron que la conductora tuvo la culpa en el accidente.

Aunque los dolientes aseguraron que este caso está siendo investigado por los funcionarios de la Dirección de Tránsito Terrestre de la PNB, insistieron que la dama que manejaba el vehículo particular que colisionó con el motorizado, trató de esquivar un hueco en medio que estaba en la carretera, y no se percató que a su lado derecho iba pasando Rodríguez.

El equipo reporteril de elsiglo se acercó hasta el lugar de los hechos, y se encontró con la imperfección en la vía antes mencionada y un charco de sangre al lado de un poste de electricidad en la zona adyacente a Los Laureles.

Un motorizado que labora en la zona, reveló a los periodistas que efectivamente la conductora del vehículo al evitar el hueco chocó al señor Carlos Rafael, y este terminó estrellándose en el poste.

Y es que esta no es la primera vez que pasa un siniestro vial producto de esta problemática con la carretera, el motorista aclaró que hace tres semanas un motorizado cayó en ese mismo hueco y sufrió graves lesiones, destacando que el tramo de la avenida Intercomunal desde Los Overos hasta el Parque Agustín Codazzi, es peligroso debido a las fallas viales, recordando los últimos accidentes de tránsito que han ocurrido en los últimos meses del año.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL