Raenrra deslumbró con «Flor de Lis 2025»,un emotivo homenaje a su musa eterna “Berta”

Raenrra presentó su esperada colección «Flor de Lis 2025» en una velada inolvidable celebrada en la Quinta Esmeralda. El evento, que congregó a amantes de la moda, personalidades destacadas y representantes de medios de comunicación, fue mucho más que una pasarela: se convirtió en un profundo y conmovedor tributo a “Berta”, la madre del diseñador y su mayor inspiración.

Había prometido 70 piezas, pero fueron más de 80 y aprovechó para presentar su primera cartera, bautizada también como «BERTA», Raenrra tejió una «carta de amor con hilos y telas», explorando temas como el duelo, la fuerza y la nobleza. La colección se caracterizó por una paleta de colores intensa y sobria, dominada por el negro, el mocca, algunas piezas en blanco, rojo, rosado y el vino tinto. Con diseños para diferentes ocasiones y preferencias.

Según el diseñador, cada color portaba un significado profundo: el negro como símbolo de poder y eternidad; el mocca como un puente con sus raíces maternas; el vino tinto, rojo y rosado evocando la pasión y los amores; el blanco la pureza y nobleza.

«Cada pieza está impregnada de duelo, fuerza, feminidad y nobleza», afirmó Raenrra, destacando que el lenguaje poético se manifestó en cada flor bordada, pliegue y caída, transformando la colección en una verdadera «ofrenda vestida de arte».

Este evento reafirma la impecable trayectoria de 36 años del diseñador, conocido por su especialización en alta costura y su profunda conexión con la mujer venezolana, a la que considera una «oportunidad irrefutable de creación».

«Flor de Lis 2025» no solo marcó un hito en su carrera, sino que consolidó a Raenrra como un artista que utiliza la moda para contar historias personales y eternas.

GM