Murió joven tras sufrir accidente de moto en Villa de Cura

Un joven que tenía toda una vida por delante falleció la tarde de este jueves en el Hospital Central de Maracay (HCM), como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de motocicleta registrado el pasado 1° de agosto en la población de Villa de Cura, municipio Zamora, estado Aragua.



Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue identificada como José Manuel Eduardo Martínez González, de 20 años de edad, convirtiéndose en el segundo fallecido de este hecho vial.



Familiares del joven relataron a los periodistas de elsiglo que se enteraron de la situación a través de las redes sociales, trasladándose hasta el Hospital Dr. José Rangel de Villa de Cura para averiguar las condiciones de salud de su pariente.



El padre de José Manuel no tiene una versión oficial de los hechos, pero recordó que su hijo estuvo involucrado en un choque de motocicleta, hecho en el cual murió Aquiles Elías Herrera Romero, de 26 años de edad.



La información que se maneja, según la reseñada publicada en la edición impresa de elsiglo del día 4 de agosto, es que ambos ciudadanos se desplazaban en una motocicleta de características desconocidas por la población de Villa de Cura.



Lamentablemente, a las 2:00 am aproximadamente, colisionaron contra un objeto fijo, presuntamente un muro, en la avenida Bolívar a la altura de la redoma Los Colorados.



Ambos lesionados fueron referidos al Hospital Central de Maracay, siendo ingresados a la unidad de cuidados intensivos donde los médicos lucharon para estabilizar la salud de los dos motorizados.

También te puede interesar:Hallan cadáver descompuesto de hombre tiroteado



Lamentablemente, Herrera Romero murió a las 2:15 am del sábado 2 de agosto, 24 horas después del siniestro vial, mientras que Martínez González siguió luchando por mantenerse con vida.



Sin embargo, el joven villacurano falleció luego de cinco días de agonía en el nosocomio maracayero.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley correspondiente.

LINO HIDALGO

GM