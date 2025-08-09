Actor Eduardo Serrano es diagnosticado con cáncer

El primer actor venezolano Eduardo Serrano atraviesa por momentos difíciles luego de que fuera diagnosticado con cáncer.

La hija del reconocido actor, Magaly Serrano, compartió un video a través de la red social Instagram, donde informó sobre el diagnóstico de su padre.

Además, dijo que su familia requiere ayuda para poder cubrir los gastos médicos de su padre.

“Desde hace varios días yo vengo asomando que nuestra familia está pasando por momentos un poco difícil y no he dicho qué es. No hemos hablado de esto porque lo hemos querido mantener lo más bajo perfil que podamos y lo más en familia que podamos”, indicó.

En este sentido, mencionó que Eduardo Serrano enfrenta un diagnóstico complicado.

“Tengo el deber de informarles que mi papá hace un mes fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro. Además de un cáncer, que no está ligado a ese, en la vejiga que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”, precisó.

Piden ayuda para Eduardo Serrano

En medio de esta situación de salud del actor, la familia decidió abrir un GoFundMe para poder cubrir los gastos médicos y todos los tratamientos que requiere.

“Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa… el único ingreso que tenemos en la casa es el de mi prometido. Requerimos de cosas especiales para tenerlo en casa, como para su próxima quimio”, reveló.

Y añadió: “Mi papá ha dedicado su vida a dar alegría y apoyo a los demás. Hoy, humildemente, les pedimos que nos ayuden a devolverle un poco de todo lo que él ha dado”.

La hija del primer actor difundió en las redes sociales el enlace del GoFundMe para que las personas puedan aportar.

“Cada donación, cada palabra de aliento y cada vez que compartan esta campaña será un rayo de esperanza en este momento tan difícil”, pidió a sus seguidores.

