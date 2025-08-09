Hallan cadáver descompuesto de hombre tiroteado

Sujetos desconocidos asesinaron a un hombre de 31 años de edad de varios disparos y arrojaron su cadáver en una zona boscosa a la altura del sector Cachipo Sur de la parroquia Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, Aragua.

El cuerpo de Blanco Herrera fue hallado a la altura de la calle 1 de Cachipo Sur

La víctima fue identificada como Jhonatan Antonio Blanco Herrera, y su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, según confirmaron fuentes extraoficiales.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación de Municipal Mariño, fueron notificados sobre el hallazgo del cadáver, e inmediatamente se trasladaron hasta el lugar para iniciar las averiguaciones.

Se dijo que el cuerpo fue hallado en una zona boscosa adyacente a la vía ferroviaria, específicamente a la altura de la calle 1 de Cachipo Sur.

Al llegar la comisión de la Policía Científica, se percataron que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, y se presume que permaneció por más de 48 horas en la zona.

Además, los sabuesos de la Delegación Municipal Mariño examinaron el cuerpo y observaron que presentaba al menos un disparo, confirmando que fue un homicidio.

Seguidamente, se encargaron de levantar el cadáver de los fallecidos y trasladarlo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Caña de Azúcar donde le hicieron la autopsia de ley.

El equipo reporteril de elsiglo se acercó hasta el lugar del hallazgo, y habitantes de la comunidad comentaron que el hombre no vivía en Cachipo Sur, y al parecer usaron esos terrenos baldíos como zona de liberación.

Las autoridades del Cicpc siguen trabajando para esclarecer el móvil del homicidio y dar captura de los responsables de este suceso.

