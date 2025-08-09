Mató a puñaladas a su mujer por robarle 10 dólares

Otro crimen de índole pasional se registró nuevamente en el país, luego de que la noche de este jueves un sujeto asesinara de varias puñaladas a su pareja en la población de Barinitas, estado Barinas, por supuestamente hurtarle 10 dólares para gastárselo con unos conocidos.

María Teresa Angulo, fallecida

La víctima de este nuevo caso de femicidio fue identificada como María Teresa Angulo, conocida como «La Tuca», de 41 años de edad, siendo la sexta mujer asesinada a manos de un hombre en menos de una semana en Venezuela.

Luis Apure, preso

De acuerdo con fuentes oficiales, María Teresa, quien padecía una discapacidad en una de sus piernas, era pareja desde hace varios años de Luis Apure, de 53 años de edad, una relación marcada por los arranques de celos del ahora homicida.

En uno de estos arrebatos, Apure publicó un video a través de su cuenta de WhatsApp, acusando a la mujer de robarle 10 dólares y su tarjeta de débito, para gastárselo con unos conocidos, entre ellos un peluquero.

Además ofreció una «recompensa» para aquellas personas que revelaran la ubicación específica de María Teresa, logrando en consecuencia ubicarla en una vivienda en el barrio Las Flores de Barinitas.

A las 8:00 pm, Apure ingresó al inmueble saltando una de las paredes, y con un cuchillo le asestó varias puñaladas a su expareja en distintas partes del cuerpo, una de ellas le dio en el cuello, herida que le causó la muerte de manera instantánea.

Funcionarios de los organismos de seguridad se acercaron al lugar de los hechos, y en cuestión de minutos lograron detener al homicida que trataba de huir tras cometer el crimen.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), realizaron el levantamiento del cadáver de la mujer, para ser llevada a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley.

PoliCarabobo evitó un femicidio en La Isabelica

INTENTO DE FEMICIDIO FRUSTRADO

La ola de femicidio no se ha detenido en los últimos días, recordando que con la muerte de María Teresa, ya son seis mujeres asesinadas en distintas regiones del país.

En uno de estos casos, que afortunadamente no tuvo final trágico, ocurrido el pasado 6 de agosto, la Policía del estado Carabobo logró frustrar un femicidio en la ciudad de Valencia, donde una mujer resultó herida tras ser atacada por su expareja con una cuchilla tipo «exacto», en el interior de un apartamento ubicado en el tercer piso, del bloque 43 de la urbanización La Isabelica.

Ali Jesús Zola Rondón, preso en Valencia

La víctima fue identificada como Lisbeth Teresa Medina Martínez, de 52 años de edad, y el victimario, Ali Jesús Zola Rondón, de 46.

A las 12:35 am, los agentes de PoliCarabobo fueron notificados por uno de los habitantes del edificio de la situación. Los efectivos policiales llegaron inmediatamente al sitio, y vieron a Medina ensangrentada con graves cortadas en el brazo y en el cuello, siendo trasladada al centro de salud más cercano.

También te puede interesar: Rescataron vehículo que cayó en canal de la vía al Hotel Maracay

Además se desplegaron para ubicar a Zola Rondón, siendo aprehendido en el estacionamiento del bloque 50 de La Isabelica.

Este tipo de incidentes ha alarmado a los organismos de seguridad y toda la población en el país, donde ya las autoridades están tomando cartas en el asunto para poder mitigar estos hechos de violencia que han empañado la tranquilidad de los venezolanos.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC