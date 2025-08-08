OMS reporta que 12.000 niños de Gaza sufren desnutrición aguda

Los casos de muertes por malnutrición y las epidemias están aumentando en una franja de Gaza en la que sigue bloqueada la ayuda humanitaria, advirtió este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reiteró sus llamamientos a que el territorio pueda nuevamente recibir asistencia de ésta y otras agencias de la ONU o de sus socios.

Voces del hambre en Gaza: Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq tiene un año y medio y apenas pesa seis kilos

«Pedimos un flujo mayor, más sostenido y sin obstáculos de asistencia humanitaria, en el que se incluyan alimentos y suministros sanitarios, en línea con el derecho internacional y a través de todas las rutas posibles», subrayó Tedros en rueda de prensa.

Tedros recordó que en julio se identificó a casi 12.000 menores de cinco años con malnutrición aguda, y que al menos 29 de ellos han fallecido, parte de los 99 casos de muerte por desnutrición diagnosticados en lo que va de año en Gaza.

Una madre palestina grita pidiendo alimentos para sus hijos

Al mismo tiempo, «las enfermedades siguen extendiéndose, en un contexto de hacinamiento y cada vez peor acceso a agua potable y servicios de saneamiento e higiene», lamentó Tedros, quien recordó que se han detectado 418 casos sospechosos de meningitis.

El máximo responsable de la OMS señaló que esta ha ayudado a evacuar 7.522 pacientes de Gaza, pero que otros 14.800 necesitan aún salir de la asediada franja para poder ser atendidos por personal especializado.

«Urgimos a que más países den un paso adelante y acepten a estos pacientes, y que se faciliten más este tipo de evacuaciones por todas las vías posibles», subrayó.

EFE

AC