Maracay se viste de cine con nueva producción nacional

La ciudad jardín se convierte en epicentro cinematográfico con el rodaje de la película «Al límite de un sueño», una comedia musical que muy pronto cautivará a todos los venezolanos.

Carlos Labbad, director

Las locaciones de este largometraje serán mayormente en Maracay, pero también, se estarán haciendo grabaciones en Cagua y Ocumare de la Costa.

Así lo dio a conocer Carlos Labbad, director de la película, quien además explicó que para esta historia romántica juvenil, cuentan con un equipo donde predomina el talento aragüeño.

Joskar Cegarra

«Es una propuesta innovadora, tiene un poco del estilo de Hollywood, pero hecho en Venezuela. Esta es una coproducción entre el estado Aragua y Distrito Capital, pero todo el rodaje se desarrolla en el estado Aragua. Cabe deshacer que tenemos un equipo de aproximadamente 40 personas, de las cuales, menos de 10 vienen de Caracas y todo lo demás es talento aragüeño», explicó el director.

Asimismo, mencionó que cuentan con profesionales en las áreas de la actuación, maquillaje, dirección de arte, sonido, la producción, de los cuales, casi todos son estudiantes de Unearte de Maracay y Caracas.

«Sí vale la pena apostar por el cine nacional y creo que uno debe buscar la manera de hacer cine en equipo, lo importante es no detenerse», dijo Labbad.

Por otra parte, Joskar Cegarra, actor aragüeño que interpreta Marco, el protagonista de esta historia, contó parte de su experiencia en este proyecto.

«La experiencia ha sido bastante grata porque he conocido a muchas personas que tienen demasiado talento y juntos estamos trabajando para que esta película sea lo máximo y esperamos que toda la familia vaya al cine a disfrutarlo. Mi personaje es un chico muy enamoradizo y sé que les va a gustar muchísimo», aseguró el actor.

Por su parte, Renata Quiroz, actriz que le da vida a Natasha, la protagonista de la película, contó qué es lo que más disfruta del rodaje: «Esta película será algo súper maravilloso porque contiene mucha danza y mi personaje es una chica muy soñadora que ama bailar».

Renata Quiroz

EL ELENCO

Actriz protagonista: Renata Quiroz, estudiante de danza de Unearte Caracas.

Actor Protagonista: Joskar Cegarra (Unearte Maracay)

Contra figura: Eliana Guevara (Unearte Maracay)

Sabrina Rojas Pacheco, profesora de Unearte, interpreta a «Aurora».

Nebai Zavala (profesora de Unearte) interpreta a «Laura».

David Fernández, actor de Maracay, interpreta a «Jacinto».

Pablo Rodríguez interpreta a Alejandro.

Actriz juvenil, Valeria Millán, interpreta a «Mónica».

En el reparto figuran Roxana Díaz, José Sánchez, Miryam Morales, Olga Cova, Juan Carlos Delpino, Carolina Duarte y Jairo Cortez.

También te puede interesar: Tribunal móvil se desplegó en Ciudad Socialista La Mora

LO TÉCNICO

Dirección general: Carlos Labbad

Dirección de actores: Sabrina Rojas Pacheco

Direccion coreográfica: Renata Quiroz y Abril Barrios.

Asistencia de Dirección: María Bautista, Valentina Hermoso y Arilis Villalba.

Producción general: Katherine Ziems y Helga Malavé.

Asistencia de producción: Joan Hernández y Uver Sánchez.

Sonido: Hilario Godoy y Luis Lugo.

Dirección de fotografía: Marisabel Solano

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

AC