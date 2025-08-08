Tribunal móvil se desplegó en Ciudad Socialista La Mora

Recientemente se realizó la quinta jornada de tribunales móviles en el municipio José Félix Ribas, a través de la cual se atendió a 300 personas en diferentes trámites y asesoría legal.

El juez rector Carlos Gámez supervisó la jornada



Carlos Gámez, juez rector del Tribunal Supremo de Justicia en el estado Aragua, informó que con este tipo de jornadas se busca llevar la justicia de manera gratuita y directa al pueblo atendiendo las necesidades del soberano.



«Extraordinaria jornada de tribunales móviles con justicia de paz comunal el TSJ está en la calle, en esta oportunidad desde el urbanismo Ciudad Socialista La Mora, atendiendo a las familias de la comuna Indio Yaragui», dijo.



Añadió Gámez que «cada semana nos desplegamos un grupo de profesionales en las distintas áreas del derecho prestando este servicio directo al pueblo, facilitando así cualquier trámite legal con el apoyo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, acá el Ribas, del alcalde Juan Carlos Sánchez, todo bajo la orientación la nuestra magistrada del TJS, Caryslia Rodríguez», explicó el juez.

Los asistentes realizaron variados trámites legales



La programación contó con vacunación y servicio de Somos Venezuela con la verificación de datos a través del Carnet de la Patria. «Muy buena la jornada, deberían hacerla con mayor frecuencia porque todos los trámites se hacen con mayor fluidez y es de gran ayuda para todas las personas», señaló Ana Torres, vecina del urbanismo.

