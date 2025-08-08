Realizan jornadas odontológicas en Corposalud

En la sede de la Corporación de Salud del estado Aragua, continúan realizando jornadas odontológicas en atención del sistema 1×10 del Buen Gobierno, a hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores que requieran tratamiento, para garantizar la salud bucal de la población aragüeña.



Durante el desarrollo de una nueva jornada, más de 60 usuarios fueron atendidos en consulta de revisión general, tratamientos de resina, exodoncia, limpieza y pruebas en los diferentes procesos de la elaboración de prótesis dentales.



La autoridad única en Salud del estado, Yosmary Lombano, destacó que a través del sistema del 1×10 del Buen Gobierno acuden personas de los diferentes municipios del estado, quienes hicieron la solicitud y recibieron una respuesta inmediata y directa para la consulta de evaluación y posterior tratamiento, según su necesidad.

También te puede interesar:Concejo Municipal definió las nueve comisiones permanentes



Informó la fuente ministerial que «las jornadas odontológicas se realizan en un esfuerzo para ofrecer servicios dentales gratuitos y de alta calidad a ciudadanos de todos los municipios, siguiendo las políticas de salud dirigidas por el presidente Nicolás Maduro, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez y la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, cuyo único propósito es garantizar el bienestar y la salud bucal de cientos de personas de las distintas comunidades».

ELSIGLO

GM