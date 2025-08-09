Hernán Méndez muestra sus «Geometrías Transformables»

El cultor Hernán Méndez presentó su exposición «Geometrías Transformables» en el Salón Pablo Prazuela de la Casa de la Cultura de Maracay, durante un evento impulsado por el Gobierno Bolivariano de Aragua a través de la Secretaría de Cultura, que busca explorar la profunda esencia humanista y espiritual de las comunidades populares aragüeñas.

La exposición estará abierta al público de lunes a viernes

La inauguración dio inicio con una emotiva presentación de la Banda de Conciertos del estado Aragua, bajo la dirección del Maestro René Armas, llenando el ambiente de alegría y energía, mientras un numeroso público se congregó para disfrutar del evento.

Cada pieza está diseñada para alterar su composición inicial

Méndez, en su discurso inaugural, expresó su deseo de liberar a los espectadores de la monotonía diaria. «A través de mis esculturas, elaboradas con materiales cotidianos como hierro y madera, busco la participación activa de la gente. Cada pieza está diseñada para alterar su composición inicial y provocar un cambio en el espectador», afirmó el artista.

La exposición no solo ofrece un aire fresco y renovador, sino que también refleja la esencia humanista de Méndez, quien establece un diálogo cómplice con las comunidades populares.

«Estoy muy agradecido con el Gobierno Bolivariano de Aragua y la Secretaría de Cultura por brindarnos un espacio para exponer nuestra obra. La cultura es una herramienta poderosa para el amor, la paz y la inclusión social», concluyó el artista.

«Geometrías Transformables» promete no solo ser una exposición visual, sino un viaje hacia la transformación personal y colectiva a través del arte.

