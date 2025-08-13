Los cuerpos de investigación se activaron en el misterioso caso del asalto a un local comercial dedicado a la venta y compra de divisas en un reconocido centro comercial en el sector Parque Aragua de Maracay, estado Aragua.

Investigan misterioso asalto dentro de una tienda en Maracay

Dichas averiguaciones buscan resolver el presunto robo o intento de asalto que se hizo viral en redes sociales mediante la divulgación de videos de seguridad, en los que se observa a presuntos delincuentes tratando e ingresar a un local.

Inicialmente se dijo que los sujetos estaban portando armas y que sometieron al personal de seguridad del centro comercial White Point, para extraer una gran suma de dinero al local de tasa de cambio.

En vista de los acontecimientos, el equipo reporteril de elsiglo se acercó hasta el establecimiento donde presuntamente ocurrieron los hechos, y un personal encargado de la custodia explicó que se trató de un hurto fallido, entre las 6:00 pm y 7:00 pm del pasado viernes 8 de agosto. Al parecer los sujetos no lograron acceder al área de oficinas.

Recordemos que en el audiovisual difundido a través de las redes sociales se observa a los sospechosos observando a través de las puertas de vidrios de la empresa, ingresando dos personas al área.

Ante el misterio, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y otros organismos de seguridad iniciaron las investigaciones para ubicar a los dos individuos implicados en este caso para detenerlos y pagan por los delitos que cometieron.

