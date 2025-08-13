Detenidos por la PNB dos adultos por maltrato infantil en Maracay

Dos personas, identificadas como José Abraham García Pérez (24) y Estefanny Daniela Catariz Arcia (24), fueron aprehendidas por funcionarios de seguridad en el marco del dispositivo especial de reforzamiento de los Cuadrantes de Paz del estado Aragua, por el delito de maltrato infantil. Ambos han sido puestos a la orden del Ministerio Público.

José Abraham García Pérez y Estefanny Daniela Catariz Arcia, detenidos

​La detención se produjo luego de que el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) alertara a las autoridades sobre un presunto caso de maltrato.

Al llegar al lugar, los efectivos, adscritos al Servicio de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional Bolivariana, encontraron a una niña de 3 años con evidentes signos de agresión física.

​La madre de la menor, Catariz Arcia, fue detenida de inmediato. Gracias a la información suministrada por el equipo multidisciplinario del LOPNNA, los agentes lograron ubicar al padrastro de la niña, García Pérez, quien también figura como agresor.

​García fue localizado y aprehendido pocos minutos después en el sector El Trébol de la avenida Aragua de Maracay.

Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Coordinación Policial Aragua, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes, y hoy serán presentados en los tribunales correspondientes.

