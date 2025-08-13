Estilo y talento en la Pasarela Kids de Emelis Gil Agency

Los espacios del Centro Comercial Las Américas de Maracay se llenaron recientemente de glamour, ternura y estilo, con la sexta edición de la Pasarela Kids, un plan vacacional diferente, lleno de diversión, amor y dedicación para niñas del estado Aragua y de toda Venezuela.

La Pasarela Kids de Emelis Gil Agency fue todo un éxito

La actividad fue organizada por Emelis Gil Agency, institución reconocida por su formación integral en modelaje y proyección personal.

Al respecto, su directora y fundadora, Emely Gil, destacó que la academia cuenta con aval del Ministerio de Educación y certificación universitaria, siendo la única en el país con este respaldo.

Emely Gil, directora de Emelis Gil Agency

«Formamos niñas desde los tres años sin límite de edad. Tenemos desde pequeñas aspirantes hasta mujeres maduras de 60 o 65 años, que han logrado convertirse en imagen de reconocidas marcas. Nuestro objetivo es que todas nuestras alumnas fortalezcan su autoestima, adquieran presencia, oratoria, liderazgo empresarial y las herramientas necesarias para alcanzar el éxito», afirmó.

Además de la formación en pasarela, la institución dicta clases de dicción, imagen, protocolo y liderazgo, y cuenta con proyectos como FundaProjeal, que ha beneficiado a niños en todo el país.

La música y la danza también son parte del show

GIRA NACIONAL E INTERNACIONAL

La directora de dicha institución también resaltó su más reciente gira internacional por Europa, que incluyó ciudades como Roma, Barcelona, Valencia y Madrid, así como una gira nacional que ha recorrido Caracas, Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Guárico y otras regiones.

Con sede principal en Maracay, y una sucursal en Las Mercedes (Caracas), la academia ya prepara su próxima gira internacional por Latinoamérica, con presentaciones previstas en México, República Dominicana, Chile y otros países.

«El mensaje es claro, nunca es tarde para emprender ni para cumplir sueños. La edad no es un límite, y la belleza más importante es la interior», subrayó.

Los presentes disfrutaron de un desfile magnífico

MÁS QUE UNA INSTITUCIÓN

Gil aprovechó la presencia de elsiglo en el evento para invitar a todas las mujeres y niñas a sumarse a esta propuesta formativa, que busca no solo formar modelos, sino líderes seguras y capaces, afirmando que Emelis Gil Agency más que una institución, es una gran familia.

Las jóvenes participantes desplegaron todo su glamour

«La invitación es que no limites tus sueños y que todo lo que quieras hacer lo logres. Para participar en Emelis Gil Legends no necesariamente tienes que ser modelo. Puedes ir porque quieres mejorar tu autoestima, puedes ir porque tienes que presentar una tesis, tienes que controlar el miedo escénico. Puedes ir porque quieres aprender a maquillar, a vestir de acuerdo a tu edad, quieres tener buena presencia, dicción, oratoria, actitud», instó.

Finalmente, recordó que la preparación personal es importante para lograr grandes cosas en la vida, y está en cada persona prepararse para alcanzar sus metas, ya sea a corto o largo plazo.

«Todo esto es muy importante, porque recuerden señoritas, mujeres y niñas, que no solamente es ser, es parecer».

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

AC