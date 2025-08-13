Capturado sujeto que asesinó a su pareja y la arrojó a un barranco

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron esclarecer el homicidio de Yetzimar Piñero, de 18 años de edad, ocurrido en el estado Portuguesa, tras capturar al sujeto implicado en este horrendo caso.

Eduar Alexis Algomeda Ramos, preso

La información fue revelada por el C/G Douglas Rico, jefe nacional de la Policía Científica, precisando que el aprehendido fue identificado como Eduar Alexis Algomeda Ramos, de 21 años de edad.

Se conoció que Algomeda Ramos no logró convencer a Piñero de que no rompiera la relación, y procedió a someterla mediante asfixia mecánica. Una vez le quitó la vida, arrojó su cadáver a un precipicio.

Según las autoridades, un equipo multidisciplinario de la Delegación Municipal Guanare se desplegó en búsqueda de Yetzimar Carolina, luego que fuera reportara como desaparecida desde el pasado 6 de agosto.

Yetzimar Carolina Piñero Valladares, asesinada

La joven apareció sin signos vitales en un barranco durante la tarde del sábado 9, a 300 metros de profundidad, en un área que llega hasta el cauce de la Quebrada de Las Rosas, en el sector Palo Alzado, municipio Sucre.

Tras obtener el resultado de la autopsia, que determinó que la joven murió por asfixia mecánica, la comisión del Cicpc inició las investigaciones para ubicar al responsable del femicidio.

Fueron varios días de averiguaciones, y durante el procedimiento ya tenían el ojo puesto en Algomeda Ramos, quien fue la última persona con quien conversó Yetzimar Carolina.

El victimario trató de huir en su moto

Sin embargo, en el transcurso del día domingo, Eduar Alexis trató de huir de la comunidad al conocer que estaba siendo investigado, escapando en una moto Haojin, placa AJ1R75V, pero, gracias al rápido accionar de los funcionarios policiales, lograron detenerlo.

El sospechoso al parecer confesó el crimen y trató de despistar a los efectivos del Cicpc haciéndose pasar por la víctima, enviando mensajes de WhatsApp a sus familiares, según dijo Rico en la minuta.

Destacaron que tras concretar las investigaciones, determinaron que el victimario acordó reunirse con Yetzimar Carolina en una zona boscosa del sector Palo Alzado, y allí el hombre le suplicaba que no finalizara la relación.

No obstante, la joven firme en su decisión decidió terminar el noviazgo, pero el hombre de 21 años se opuso, obligándola a tener relaciones sexuales en el sitio para posteriormente asesinarla con sus propias manos.

Eduar Alexis para no dejar evidencia, arrojó el cadáver al precipicio para que no encontraran su cuerpo jamás. Luego se hizo pasar por ella mediante mensajes, para desvirtuar las investigaciones y no ser detenido, mientras planificaba su huida.

El femicida fue puesto a la orden del Ministerio Público en el estado Portuguesa.

Vale destacar que este es el octavo femicidio que se registra en el país en las últimas dos semanas, generando alarma entre las instituciones de seguridad y en defensa de las mujeres ante esta nueva ola de violencia de género.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC