Detenido boxeador por agresión a menores en Caracas

Funcionarios de la Unidad Contra Bandas Criminales, base El Valle, lograron la aprehensión de Kelvinyer Salazar, alias «El Pollo», boxeador profesional, por el delito de agresión a un menor de edad en la parroquia La Vega, Caracas.

Kelvinyer Salazar, detenido

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, Salazar agredió brutalmente a dos niños de 12 y 6 años de edad respectivamente, mientras jugaban cerca de su vivienda.

La agresión ocurrió presuntamente después de que el deportista, bajo los efectos del alcohol, sostuviera una disputa con otras personas.

Testigos del hecho relatan que Salazar habría huido del lugar tras cometer la agresión.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el hombre golpea a uno de los niños en el rostro. Familiares de las víctimas también han publicado imágenes para evidenciar las lesiones sufridas.

Salazar es un boxeador profesional que compitió en el Campeonato de Europa de 2024 y en el torneo El Club de Lucha, donde se ha enfrentado a destacados deportistas como Ismael «El Terrible» Flores, Maximiliano Nicolás Segura y Santiago Domínguez.

elsiglo

CJL