MP investiga centro estético tras denuncia por cámara oculta

El Ministerio Público (MP) inició una investigación formal a un centro de estética en Caracas, luego de una denuncia pública sobre la presunta presencia de una cámara oculta en un cubículo de depilación íntima.

El Spa se encuentra ubicado en un reconocido centro comercial de la capital

La noticia fue confirmada por el fiscal general Tarek William Saab a través de la cuenta oficial del MP en Instagram. La denuncia fue realizada por una clienta del establecimiento, quien, a través de la ciudadana Karolayn Sánchez, expuso los hechos en redes sociales el sábado 9 de agosto.

En un video, la mujer afectada relató los detalles de cómo descubrió el dispositivo de grabación. Según la denuncia, el centro estético, ubicado en un reconocido centro comercial de la capital, supuestamente graba a sus clientes mientras se realizan tratamientos de depilación en zonas íntimas, lo que representa una grave vulneración a la integridad física y moral de las personas.

Para llevar a cabo la investigación, fue designada la Fiscalía 82 con competencia nacional. Se espera que las autoridades profundicen en el caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

elsiglo

CJL