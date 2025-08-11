Detenida una mujer por maltrato animal en Barinas

Funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Barinas detuvieron a una mujer por el delito de maltrato animal.

La detenida quedó a disposición del Ministerio Publico

La detención se produjo luego de que un video, captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales, mostrara a la mujer agrediendo salvajemente a un perro hasta causarle la muerte.

La comisión policial se trasladó hasta la Troncal 5 del municipio Barinas, donde fue aprehendida la mujer. Según la minuta oficial, el perro era su mascota de compañía.

Este caso se enmarca en las recientes declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ha reiterado que el maltrato animal es un delito que puede ser sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión y multas de mil a dos mil unidades tributarias.

Saab también señaló que, en los casos donde la agresión es grabada y difundida por medios tecnológicos, la pena puede aumentar de 3 a 6 años de prisión, además de multas de 600 a mil unidades tributarias. El fiscal ha insistido en la obligación de los dueños de proporcionar a sus animales los cuidados básicos de alimentación, higiene y bienestar.

elsiglo

CJL