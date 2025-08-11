Hallan estrangulada a joven reportada como desaparecida

La población del estado Portuguesa se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición en el fondo de un barranco en el sector Quebrada de Las Rosas, de la joven Yetzimar Carolina Piñero Valladares, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 6 de agosto.

Yetzimar Carolina Piñero Valladares, fallecida

El rescate del cuerpo, a unos 300 metros de profundidad, fue una ardua labor que involucró a funcionarios de múltiples organismos de seguridad, entre ellos el Cicpc, Senamecf, Policía del Estado, PNB, GNB, Protección Civil y Bomberos.

Las investigaciones del caso se aceleraron luego de que las autoridades determinaran que la joven nunca llegó a su destino, tras salir de su casa supuestamente para encontrarse con una amiga.

La pista llevó a la detención de su expareja, identificado por las autoridades como Eduard A.A., de 21 años. Tras ser interrogado, el sospechoso confesó haber asesinado a Yetzimar, estrangulándola con una camisa.

El Ministerio Público ha calificado el crimen como femicidio, presuntamente motivado por «pasiones violentas».

Este lamentable hecho se suma a una alarmante cifra de violencia de género en el país, elevando a ocho el número de femicidios registrados en Venezuela en las últimas dos semanas, un dato que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las mujeres jóvenes en la nación.

elsiglo

CJL