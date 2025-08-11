Murió motorizado tras impactar contra objeto fijo

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un hombre en la madrugada de este lunes en la Av. Generalísimo Francisco de Miranda, a la altura de Guaruto, municipio Francisco Linares Alcántara.

El accidente ocurrió en la avenida Generalísimo Francisco de Miranda

La víctima fue identificada como Amilcar Ramón Hidalgo Castillo, de 35 años de edad. Según los reportes, el suceso ocurrió alrededor de las 3:30 am cuando Hidalgo Castillo, quien se desplazaba en una motocicleta, impactó contra un objeto fijo en la vía.

Se presume que el exceso de velocidad fue la causa principal del trágico siniestro. Al lugar de los hechos acudieron las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo y las experticias de rigor.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley.

elsiglo

CJL