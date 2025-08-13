Con el propósito de brindar atención y garantizar el buen vivir de los ciudadanos, el pasado fin de semana se llevó a cabo una jornada especial de venta de alimentos en las instalaciones del comando de la Policía de Aragua, ubicado en el Terminal Central de Maracay.

Más de 400 familias beneficiadas en jornada de venta de alimentos

La actividad, organizada de manera conjunta por la empresa ALAS Productiva y la red estatal Mercal, permitió que más de 400 familias aragüeñas adquirieran productos de la cesta básica a precios accesibles, en un esfuerzo por garantizar el derecho a la alimentación de la población.

Entre los productos ofrecidos se encontraron harina de maíz, arroz, pasta, azúcar, aceite, granos y proteínas, todos provenientes de programas de abastecimiento popular.

La actividad contó con el apoyo logístico del cuerpo policial y la participación activa de vecinos, quienes resaltaron la importancia de este tipo de operativos para enfrentar la situación económica actual.

Autoridades informaron que se prevé realizar nuevas jornadas en distintos municipios en las próximas semanas, con el objetivo de ampliar el alcance de este programa social.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

LG