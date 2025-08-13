Durante la mañana de este martes, los espacios de la Plaza del Estudiante de Maracay, fueron escenario del cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, actividad en la que participaron gestantes, madres primerizas y comunidad en general.

Cierran Semana Mundial de la Lactancia Materna con conversatorio

El evento, organizado por el Plan Parto Humanizado en articulación con el Instituto Nacional de Nutrición (INN), incluyó un conversatorio orientado a reforzar conocimientos sobre la importancia del apego temprano, el buen agarre, la postura adecuada y los beneficios de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Al respecto, María Quintero, enlace municipal del Plan Parto Humanizado, destacó que estas jornadas buscan empoderar a las madres, especialmente a las gestantes primerizas, para que comprendan el valor de amamantar a sus hijos y el impacto positivo que tiene para su salud desde el momento de nacer.

«Es una jornada llena de mucho cariño, donde las madres nos reunimos para concienciar sobre la importancia de amamantar», dijo.

Asimismo, explicó que la semana estuvo marcada por diversas actividades, entre ellas un conversatorio en la plaza de Santa Rosa como preámbulo a la celebración, así como visitas a comunidades, consejos comunales y comunas para llevar mensajes de orientación.

En el encuentro también participaron jóvenes de la jurisdicción, quienes recibieron charlas sobre la labor de las promotoras del Plan Parto Humanizado, el cuidado durante la gestación, la importancia de las consultas prenatales y la identificación temprana de signos de alarma.

Además, la representante municipal resaltó que estas acciones cuentan con el respaldo del Ministerio de la Mujer, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, quienes apoyan el despliegue permanente de las promotoras en cada parroquia.

Para finalizar, Quintero agregó que aunque la jornada marcó el cierre oficial de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el equipo continuará realizando actividades durante agosto en sectores como Las Delicias, Las Minas, José Casanova Godoy y Campo Bolívar, llevando orientación y acompañamiento a madres y familias en todo el municipio.

También te puede interesar: Activado un Plan de mejoramiento vial en carreteras costeras

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

LG