Durante la mañana de este martes, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, en compañía del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, dio inicio formal al despliegue del Plan Integral de Abordaje a las costas, enmarcado en el denominado Plan de la Aragüeñidad, que contempla mejoras en la conexión terrestre hacia las zonas turísticas de Choroní y Chuao, así como intervenciones en áreas hospitalarias y de servicios turísticos.

Activado un Plan de mejoramiento vial en carreteras costeras

Desde el kilómetro uno de la carretera que enlaza a Maracay con la parroquia costera, la mandataria regional destacó que esta obra responde al clamor de los ciudadanos y forma parte de las acciones priorizadas en los circuitos comunales.

«Estamos cumpliendo con lo prometido. Este plan de vialidad es profundo, concreto y va a impactar directamente en los aragüeños y en quienes nos visitan. Además, en esta temporada vacacional, realizamos intervenciones en Ocumare de la Costa y avanzamos con la continuación del Terminal de Oriente y Occidente, para optimizar la conexión con nuestras costas», afirmó Sánchez.

Activado un Plan de mejoramiento vial en carreteras costeras

Asimismo, la gobernadora informó que, paralelamente, se están ejecutando operaciones en el Hospital Central de Maracay, reforzando la atención hospitalaria tipo IV en la entidad.

Del mismo modo, agradeció el apoyo del presidente Nicolás Maduro y del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, ratificando su compromiso con las transformaciones en beneficio del pueblo aragüeño.

Morales: Choroní es ícono

Por su parte, el alcalde Rafael Morales detalló que se colocarán unas 3.000 toneladas de asfalto en la carretera hacia Choroní, resaltando la importancia de esta arteria vial para la afluencia turística y el desarrollo económico local.

«Choroní es un ícono nacional y en pocos días tendremos una carretera 100% asfaltada, con miradores renovados que realzarán la experiencia de quienes transiten por esta ruta. Esto es potenciar el turismo y el desarrollo en nuestra ciudad y nuestras costas», señaló Morales.

Finalmente, el burgomaestre informó que seguirán trabajando en la municipalidad con obras que buscan consolidar la infraestructura turística, vial y hospitalaria de la región, proyectando a la región como un destino clave para el turismo nacional.

También te puede interesar: Más de 200 niños disfrutan del Plan Vacacional Comunitario

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

LG