Risas, música y juegos marcaron la jornada en el sector José Leonardo Chirinos, de la comuna Paula Correa, donde se dio inicio oficialmente al Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025, un programa diseñado para ofrecer a los niños, niñas y adolescentes del municipio José Rafael Revenga una experiencia de recreación, aprendizaje y sana convivencia durante el receso escolar.

Más de 200 niños disfrutan del Plan Vacacional Comunitario

La actividad inaugural tuvo lugar en las instalaciones de la Unidad, Educativa, «José Leonardo Chirinos», que se convirtió en un punto de encuentro para más de 200 pequeños acompañados por representantes, docentes y líderes comunitarios.

Desde muy temprano, los participantes fueron recibidos por recreadores previamente formados y un equipo de voluntarios que desplegó una programación pensada para estimular la integración, la alegría y la creatividad.

En el marco del despliegue nacional del programa «Agosto Escuelas Abiertas», los asistentes disfrutaron de juegos recreativos, bailoterapia, pintacaritas y dinámicas grupales, actividades que no sólo brindaron diversión, sino que también promovieron valores como el trabajo en equipo, el respeto y la amistad.

Experiencia inolvidable

La jornada contó con la participación activa de docentes, concejales y líderes comunitarios, quienes, en articulación con la Red Integral de Recreación (REIR) y el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, garantizaron el desarrollo armónico de las actividades. Su objetivo fue claro, propiciar un ambiente de alegría, inclusión y seguridad donde cada niño pudiera sentirse protagonista.

Los pequeños, visiblemente entusiasmados, manifestaron su gratitud por este tipo de iniciativas que llenan sus vacaciones de color y compañía. «Me gustó mucho la bailoterapia y los juegos de todos los chicos. Ojalá se repita todos los años», comentó una de las representantes.

El Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025 se extenderá hasta el 6 de septiembre en 11 instituciones educativas del municipio, llevando diversión, cultura y deporte a cientos de niños y adolescentes de distintas comunidades. La iniciativa está puesta en marcha, dentro de la política pública que busca ofrecer oportunidades de recreación en cada rincón del país, impulsando el derecho al juego y al esparcimiento.

Vacaciones para recordar

Con actividades que combinan lo cultural, lo deportivo y lo educativo, este plan vacacional no sólo representa un tiempo de descanso escolar, sino una verdadera experiencia formativa para los más pequeños. Las escuelas, lejos de cerrar sus puertas en agosto, se transformaron en centros de encuentro donde la risa y el aprendizaje van de la mano.

En palabras de muchos padres, este programa es «Un respiro y una oportunidad» para que los niños se mantengan activos, felices y en compañía de nuevos amigos durante sus días libres.

DANIEL MELLADO | elsiglo

LG