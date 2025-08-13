Jóvenes integrantes del grupo misionero internacional «My Mission» llegaron a Venezuela con el objetivo de servir y evangelizar. Por segundo año consecutivo, los misioneros provenientes de España, han tenido como destino el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo.

Misioneros españoles llegaron a Mariara y Aguas Calientes

Cabe destacar que «My Mission» es un movimiento juvenil que surgió de la mano de los padres reparadores del Sagrado Corazón de Jesús, también conocidos como Dehonianos con el propósito de ayudar a jóvenes a vivir experiencias misioneras en el extranjero, buscando que estos sigan a Jesús sirviendo a los demás.

Padre Jackson Caripa, párroco de Mariara

En este sentido, el padre Jackson Caripa, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en Mariara, expresó su entusiasmo al recibir a estos misioneros, quienes brindan apoyo y ayuda a la par, trabajando con los niños del plan vacacional, así como con jóvenes y adultos.

«Han traído ese carisma desde España para poder trabajar con nuestra comunidad. Han participado en actividades incluso de oración con las familias de la parroquia y se han involucrado en la comunidad, desde Sagrado Corazón de Jesús en Aguas Calientes donde han estado participando en el ritmo comunitario con oración, en la eucaristía», informó el sacerdote.

Por otra parte, el párroco mencionó que este movimiento, llega a diferentes países y para esto, los jóvenes misioneros se han venido formando desde la parte creativa hasta la oración, «el cómo evangelizar con los jóvenes, llegar a sus corazones».

«Tendremos próximamente otras actividades en Aguas Calientes, en la parroquia Niño Jesús, desde el día 17, hasta el día 26 de agosto», puntualizó el padre.

Misioneros españoles llegaron a Mariara y Aguas Calientes

Valores cristianos

Por su parte, Rodrigo Miranda, participante del grupo misionero internacional «My Misión», explicó que este es el segundo año consecutivo en que este movimiento llega a la población de Mariara. «El año pasado el padre Juan Manuel Yépez nos abrió las puertas para que pudiéramos misionar acá», explicó.

Rodrigo Miranda, participante del grupo misionero internacional My Mission

«Las actividades son variadas y dependen de la parroquia con la cual vayamos a colaborar. En el caso de Mariara, estamos ayudando las jornadas vacacionales con los más jóvenes, pero también tenemos otras actividades como visitas a un centro médico local, apoyo en actividades con Cáritas y otras actividades que van surgiendo sobre la marcha», añadió el misionero.

En este sentido, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen hicieron cuatro días de plan vacacional el cual cerró este martes con unas representaciones teatrales que cada uno de los grupos de jóvenes preparó.

«Las actividades fueron diversas, desde juegos, manualidades, talleres y unas representaciones teatrales y unas coreografías que los chicos mostraron a sus representantes», precisó Miranda.

Sin embargo, el joven mencionó que dentro de todas estas actividades, se trata de buscar un equilibrio, para que los participantes disfruten y por otro lado se comparta la palabra de Dios. «Se trata de diseñar las actividades de forma en que se trabajen valores cristianos», afirmó.

«Dios muchas veces nos habla como si fuésemos semillas y una clara representación de ello son los jóvenes, que tienen el potencial de construir un nuevo mañana y solventar algunos de los retos y problemas que tenemos hoy. Entonces poder darle una educación en valores y teniendo a Dios presente, creo que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer», finalizó Miranda.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG