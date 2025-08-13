Un sujeto de 22 años de edad fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por agredir físicamente y amenazar de muerte a su abuela en la población de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Amenazó de muerte a su abuela que lo crió

Según fuentes oficiales, el aprehendido fue identificado como Yonatha Jeanpier Escalona Romero, y su detención ocurrió en la urbanización Santa Cruz, parroquia Goaigoaza.

Los efectivos de la Delegación Municipal Puerto Cabello, recibieron la denuncia sobre las agresiones físicas de una adulta mayor de 64 años de edad, quien se encontraba golpeada en varias partes de su cuerpo.

Se conformó una comisión para indagar sobre la situación, y determinaron que Escalona Romero agredía constantemente a su abuela que lo crió desde pequeño.

El C/G Douglas Rico, jefe nacional del Cicpc, reveló a través de sus redes sociales que las pesquisas arrojaron que luego de sostener una discusión, Escalona la empujó y haló su cabello, además de amenazarla de muerte de forma constante, motivado a que la víctima intentaba poner control sobre su conducta.

Tras una serie de investigaciones de campo, experticias forenses y entrevistas, lograron capturar al agresor, quien además, tiene dos registros policiales por aprovechamiento y posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Escalona fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

