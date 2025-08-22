Fallecidos y heridos de la tragedia vial en Choroní eran de Calabozo

Una familia de la población de Calabozo, Guárico, que al parecer vino al estado Aragua a disfrutar de sus paradisíacas costas, fue la que se vio involucrada en el trágico accidente de tránsito registrado entre la tarde y la noche de este miércoles en la carretera Maracay-Choroní, que dejó un saldo de tres muertos y dos personas lesionadas.

La camioneta se precipitó por el barranco del sector Los Abastos

En este contexto, las personas fallecidas fueron identificadas como Luis Ramón Castillo (69), Coromoto del Valle Núñez Pérez y Lisbeth del Valle Castillo Núñez (43), mientras que Miguel Alfonzo y su hija de 14 años de edad, fueron los sobrevivientes del aparatoso embarrancamiento de la camioneta blanca a la altura del sector Los Abastos, conocido también como «Los Enanitos», pasando la cumbre de la siempre temida carretera aragüeña.

La información que se maneja es que el grupo familiar de cinco personas, decidieron ir a visitar Choroní, aprovechando la temporada vacacional del mes de agosto y pasar unos días alejados de la cotidianidad y el calor abrazante de los llanos centrales.

Los adultos mayores Coromoto del Valle y Luis Ramón, iban ansiosos por visitar Playa Grande y el pintoresco e histórico pueblo del municipio Girardot, al igual que Lisbeth del Valle, hija de los dos ciudadanos antes mencionados, junto a su esposo Miguel Alfonso y la adolescente de 14 años.

Sin embargo, por razones que aún no han sido esclarecidas, la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, se precipitó por el barranco del sector Los Abastos y terminó volcada completamente al impactar bruscamente contra los árboles que están a 20 metros debajo de la carretera.

La caída fue letal, la escena de mucho dolor. Las imágenes facilitadas mostraron con crudeza lo sucedido. El señor Luis Ramón salió por una de las ventanas y terminó aplastado entre el vehículo y un árbol.

La señora Coromoto del Valle Núñez quedó sin signos vitales dentro de la camioneta, mientras que Lisbeth del Valle salió expelida y quedó tendida en el suelo muerta.

Los dos sobrevivientes al parecer lograron salir del vehículo, pero sufriendo considerables lesiones en varias parte de su cuerpo.

Informes preliminares que le llegaron al equipo reporteril de elsiglo la noche del miércoles, indicaron en primera instancia que la familia era de Caracas, donde se logró desmentir dicha versión confirmando que son de Calabozo.

También se confirmó que la mujer fallecida de 43 años, quien por cierto era enfermera del Ipasme de Calabozo y también laboró en el Banco de Sangre del Hospital Dr. Francisco María Urdaneta Delgado, no estaba embarazada.

Luis Ramón Castillo, Coromoto del Valle Núñez Pérez y Lisbeth del Valle Castillo Núñez, fallecidos

UN DESPLIEGUE TOTAL

Minutos después que se registrara el accidente, habitantes de la comunidad de la parroquia de Choroní se abocaron en auxiliar a los involucrados en el accidente, confirmando el deceso de tres de ellos y apoyando a Miguel Alfonzo y su hija de 14 años.

Rápidamente la situación fue notificada a los organismos de seguridad, acercándose comisiones de Protección Civil y la Coordinación Regional de Ambulancias de Aragua (Crama), que llegaron al lugar del suceso para socorrer a los dos sobrevivientes del accidente.

Asimismo, se conoció que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, al igual que los guardaparques del parque Henri Pittier restringieron el paso vehicular en ambos sentidos de la carretera, para que lograran rescatar a los lesionados y extraer el vehículo embarrancado.

La menor de edad y su padre fueron llevados inmediatamente en una ambulancia a la sala de emergencia del Hospital Central de Maracay, donde le atendieron sus heridas y estabilizaron su salud. Se dice que Miguel Alfonzo está estable, mientras que la adolescente está en condiciones aún por determinar.

Mientras, efectivos policiales y castrenses se encargaron de rescatar los cuerpos de los guariqueños fallecidos, siendo trasladados hasta la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Caña de Azúcar, donde le realizaron la autopsia de ley.

Los periodistas no lograron conversar con los familiares, aunque las redes sociales abundaron los mensajes de condolencias hacia la familia Castillo Núñez, que eran muy queridos en la población de Calabozo.

Entre las hipótesis del accidente se presume que el vehículo sufrió un desperfecto mecánico cuando el conductor estaba tomando una de las peligrosas curvas, provocando que perdiera el control y se precipitara.

El caso quedó en manos de los efectivos de Tránsito Terrestre que están realizando las labores para esclarecer lo ocurrido.

