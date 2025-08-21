Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron esclarecer el vil femicidio registrado en la población de Tocuyito, estado Carabobo, cuando un sujeto ahogó en una piscina a su expareja, tras sostener una acalorada discusión por índoles maritales.

Se entregó femicida tras ahogar a su expareja dentro de una piscina.

De acuerdo con el C/G Douglas Rico, jefe nacional de la institución, el femicida fue identificado como Cruz Deninson Rincón Lozano, de 42 años, y el suceso ocurrió el día domingo en la urbanización El Safari del sector Casa de Miel de dicha localidad, perteneciente al municipio Libertador.

Los resultados de la investigación revelaron que el individuo sostuvo una acalorada discusión con Nuvia Indira Perozo Milanes (44) en la piscina de la residencia por problemas de índole maritales.

El pleito verbal escaló rápidamente a agresión física, cuando el hombre sometió y sumergió en la piscina a su mujer para acabar con su vida.

Sin embargo, se conoció que los familiares de Perozo Milanes lograron detener la agresión, sacando a Nuvia Indira e ingresarla a un centro de salud de la zona. Minutos después la mujer falleció.

No obstante, mientras los familiares auxiliaban a la víctima, Rincón Lozano huyó en una camioneta Tacoma propiedad de la víctima, que fue abandonada a siete kilómetros de la urbanización donde ocurrió el pleito.

Rico precisó en su minuta que fue gracias a la presión policial y el cerco de seguridad realizado en las adyacencias donde residía el femicida, lograron darle captura. Presuntamente Rincón Lozano se entregó en el Ministerio Público, confesando su crimen, siendo este puesto a la orden de esta institución.

