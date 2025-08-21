Tres muertos al caer una camioneta por un barranco de Choroní

Un trágico accidente vial se registró la tarde de este miércoles en la carretera Maracay-Choroní, cuando una camioneta cayó por un barranco de la peligrosa vía, dejando el saldo de tres personas fallecidas y una menor de edad lesionada.

La camioneta se precipitó por un precipicio de la carretera

El accidente ocurrió entre las 6:00 pm y 7:00 pm, específicamente a la altura del sector El Abasto, conocido también como «Los Enanitos», en dicha jurisdicción del municipio Girardot.

Videos de redes sociales captaron el vehículo en el barranco

Conductores que circulaban al momento por la carretera, así como residentes del sector «Los Enanitos», observaron cuando la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, de color blanco, se precipitó hacia el barranco por causas desconocidas, y de inmediato acudieron a auxiliar a las víctimas, que quedaron a unos 20 metros de profundidad.

La menor herida fue trasladada al HCM

Inmediatamente la novedad fue notificada a las autoridades de seguridad y tránsito, acercándose al sitio comisiones de Protección Civil Girardot y la Coordinación de Ambulancias de Aragua (Crama), para rescatar a las víctimas de este accidente.

Se conoció que a bordo de la camioneta iban cinco personas, tres de ellas al parecer fallecieron en el sitio, debido a la violencia del impacto del carro contra los árboles del barranco. La menor herida fue localizada entre la vegetación por las personas que acudieron en auxilio de las víctimas, y seguidamente, los funcionarios del Crama y Protección Civil, la trasladaron a la emergencia del Hospital Central de Maracay. Se conoció extraoficialmente que su cuadro de salud es reservado.

También te puede interesar: Dos muertos y un herido dejó voraz incendio en empresa de químicos

Al cierre de esta edición no habían sido identificados los tres fallecidos, y se manejaba una información extraoficial de que trataba de residentes de Caracas, que se encontraban de visita en las playas de Choroní, y que no conocían la carretera.

Los funcionarios de tránsito terrestre están realizando las investigaciones para determinar las causas de este trágico accidente, que trajo de vuelta el luto a esta carretera, luego un largo período sin accidentes mortales.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC