El papa León XIV pidió rezar «para que los corazones se liberen del odio, para que se salga de la lógica de la división y la represalia» como motivo de la jornada de ayuno que convocó ante los numerosos conflictos.

El Papa convoca una jornada de ayuno y oración por la paz mundial.

«Hoy celebramos la memoria de la Santísima Virgen María Reina, también invocada como Reina de la Paz. Vivamos este día en ayuno y oración, suplicando al Señor por el don de la paz», escribió en sus cuentas en los varios idiomas en la red social X.

Y añadió:»Oremos juntos para que los corazones se liberen del odio, para que se salga de la lógica de la división y la represalia y prevalezca la visión de conjunto animada por el bien común».

El pasado miércoles, durante la audiencia general, León XIV invitó a los fieles a una jornada de oración y ayuno para pedir la paz . «Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración», dijo el pontífice estadounidense.

Y agregó: «Para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso».

«María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz», concluyó.

Prácticamente todas las Conferencias Episcopales y diócesis han respondido a la invitación de León XIV.

