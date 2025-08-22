El expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unasur Ernesto Samper reprochó la actitud del mandatario estadounidense Donald Trump, a quien acusó de exigir paz en Ucrania mientras amenaza a Venezuela con una intervención militar. “No trate al presidente de Venezuela como criminal ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”, advirtió.

El exmandatario colombiano condenó además la política migratoria de Estados Unidos de perseguir a los migrantes latinoamericanos

Samper instó a Trump a “sacar las manos de América Latina” y a respetar la autonomía de los procesos judiciales internos de cada país. También exigió el levantamiento de las sanciones económicas contra Cuba y Venezuela, a las que calificó como un “bloqueo genocida” que agrava la crisis social.

El Pentágono comenzó a desplegar 4.000 agentes, principalmente infantes de Marina, en aguas del Caribe y de Latinoamérica con el objetivo de combatir los carteles del narcotráfico. La operación incluye aviones, barcos y lanzamisiles.

Recientemente, la portavoz presidencial Karoline Leavitt confirmó que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” en el combate contra las redes de narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia, pero descartó que se trate de una invasión.

Recordó que la administración republicana no reconoce a Nicolás Maduro. “Para nosotros, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo acusado en EEUU de tráfico de drogas”, puntualizó.

También te puede interesar: Investigación judicial en Francia tras la muerte de un ‘influencer’ emitida en redes

El exmandatario colombiano condenó además la política migratoria de Estados Unidos, que según él persigue a los migrantes latinoamericanos “como si fueran animales”. Alertó que cualquier operación militar unilateral en la región podría desembocar en una crisis humanitaria continental.

Diversos líderes de la región respaldaron la postura de Samper y coincidieron en la necesidad de buscar soluciones pacíficas a las tensiones, respetando la soberanía de los países latinoamericanos.

Caracas

AC