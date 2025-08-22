Investigación judicial en Francia tras la muerte de un ‘influencer’ emitida en redes

La Justicia francesa ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte un ‘influencer’, conocido por protagonizar grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones.

La Fiscalía de Niza confirmó al periódico ‘Le Parisien’ esa investigación para determinar las causas de la muerte de Raphaël Graven (46 años), conocido por Jean Pormanove (500.000 seguidores) que se produjo en la noche del domingo al lunes.

Aunque que en un primer momento no había nada sospechoso en el deceso, el cuerpo inanimado de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha fue divulgado por la plataforma ‘Kick’, lo que alertó a las autoridades, que aún debían practicar la autopsia al cadáver y realizar interrogatorios sobre el suceso.

La secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, ha indicado este martes que, más allá de ese procedimiento judicial, ha pedido la intervención de Pharos, la plataforma pública para alertar de contenidos y comportamientos ilícitos en línea y de la Arcom, la autoridad de regulación del sector.

En un mensaje en su cuenta de X, Chappaz ha subrayado que «la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto» y ha denunciado que «fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick».

También ha dicho que se ha puesto en contacto con ‘Kick’ porque «la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenidos en línea no es una opción, es la ley» y ha advertido que ese tipo de comportamientos «puede conducir a lo peor y no tienen cabida en Francia ni tampoco en Europa».

Se refería así al hecho de que se divulgaron imágenes en esa red en las se veía lo que parecía el cuerpo inanimado de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha, mientras otros hombres trataban de despertarlo con gestos y expresiones teñidas de cierto desprecio. Unas imágenes que han sido finalmente retiradas de la red.

Jean Pormanove, que tenía 46 años y contaba con unos 500.000 seguidores, había sido objeto de humillaciones y de un tratamiento violento durante meses en algunas emisiones por parte de otros influentes.

Barcola y Aubameyang aparecieron en el directo donde murió influente vejado, según diario

Los futbolistas Bradley Barcola (PSG) y Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella) tuvieron breves apariciones en el programa en directo en el que recientemente murió un influente francés famoso por ser grabado sufriendo vejaciones, denuncia este jueves una investigación del diario Libération.

Según la publicación, dos breves vídeos de Barcola, de 22 años, y Aubameyang, de 36, habrían sido difundidos en un momento del directo de 298 horas (12 días) dentro de la plataforma Kick que terminó el pasado lunes con el deceso del ‘influencer’ Raphaël Graven, de 46 años y conocido como Jean Pormanove.

Libération informó de que los dos jugadores habrían animado a los conductores del programa para lograr nuevos «desafíos» que aumentasen el número de donaciones en línea.

La muerte de Graven, sucedida en la zona de Niza y que ha suscitado la indignación del Gobierno francés, está siendo investigada por las autoridades francesas, que efectuaron el 21 de agosto una autopsia al cadáver, en la que se excluye la intervención de una tercera persona y apunta a causas de origen médico o toxicológico.

Fuentes cercanas a Barcola, actual internacional francés y campeón europeo con el PSG, señalaron a la prensa francesa que el jugador envió su pésame por el fallecimiento y aclararon que el vídeo en el que aparece el delantero había sido grabado anteriormente, pues no estaba conectado la noche a la trágica emisión.

Los influentes conocidos como Naruto y Safine participaron en varios de esos directos considerados vejatorios. Ambos encontraron el lunes el cadáver del cuadragenario en el cuarto en el que se desarrollaban los «desafíos».

Tras una primera investigación periodística de Mediapart antes de la tragedia, que data de finales de 2024, estos dos jóvenes llegaron a ser investigados y detenidos provisionalmente -para luego ser liberados- acusados de maltratar a personas vulnerables y de emitir imágenes contra la integridad de las personas.

Los resultados preliminares de la autopsia, divulgados hoy, apuntaron a que la muerte tuvo causa «médica y/o toxicológica», pero descartaron la intervención de otras personas, según anunció el fiscal que lleva la investigación, Damien Martinelli

