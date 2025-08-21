Un grupo de quince venezolanos, once hombres y cuatro mujeres, fue detenido este jueves por la Policía de Trinidad y Tobago en dos operativos de inmigración en el sur del país.

Detienen a 15 migrantes venezolanos en dos operativos en Trinidad y Tobago

Los inmigrantes fueron apresados en los distritos de Cedar Hill Village y Princes Town, en la isla de Trinidad, ubicada cerca de la costa de Venezuela, informó la Policía.

El operativo fue dirigido por la Unidad de Investigaciones de Inmigración, como parte de un plan para detener a migrantes que hayan entrado al país de manera ilegal.

Previo a estos arrestos, las autoridades trinitenses habían llevado a cabo un operativo similar entre el 10 y 11 de julio pasado, cuando detuvieron a otros 11 venezolanos, siete hombres y cuatro mujeres.

Una jueza local le impuso a diez de los once inmigrantes una fianza de 10.000 dólares, mientras que al restante lo sentenció a 30 días de cárcel.

También te puede interesar: Netanyahu ordena negociar una tregua con Gaza

EFE

LG