Mariah Carey será galardonada con el Premio Video Vanguard de los MTV VMAs e interpretará un popurrí de sus grandes éxitos en la gala de 2025, anunció la cadena el jueves. Conducida por LL Cool J, la gala se transmitirá en vivo desde el UBS Arena de Nueva York el domingo 7 de septiembre a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT por CBS, simultáneamente por MTV y en streaming por Paramount+ en EE.UU.

Los VMAs de 2025 rendirán homenaje a Mariah Carey con el Video Vanguard Award

Es un momento de círculo completo para Carey, quien regresa a los VMA por primera vez en 20 años para aceptar el mismo premio que le entregó a LL Cool J en 1997. El premio se otorga a los artistas por sus «contribuciones destacadas» y su «profundo impacto» en los videos musicales y la cultura popular.

Carey actuó por última vez en el programa en 2005 con “We Belong Together”, de su décimo álbum multiplatino The Emancipation of Mimi , que recientemente celebró su 20° aniversario.

Carey debutó en los VMAs en 1991 con una interpretación espectacular de «Emotions». Regresó en 1998 para abrir el espectáculo con Whitney Houston, en un momento viral de la cultura pop cuando ambas «accidentalmente» usaron el mismo vestido.

Conocida por videos como «Honey», «Heartbreaker», «Obsessed», «Touch My Body», «Breakdown» y «#Beautiful», la cinco veces ganadora del Grammy ha vendido más de 220 millones de álbumes en todo el mundo y ha conseguido 19 sencillos número 1 en la lista Billboard Hot 100 (18 de su autoría), más que cualquier artista solista en la historia. Actualmente prepara su decimosexto álbum de estudio, Here For It All , que se lanzará el 26 de septiembre e incluye el nuevo sencillo «Type Dangerous», nominado a Mejor R&B este año.

Entre los ganadores anteriores del Premio Michael Jackson Vanguard se encuentran Katy Perry, Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, LL COOL J, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake y Missy Elliott. David Bowie, The Beatles y el director Richard Lester compartieron el honor en la primera edición de los VMAs (1984).

Los VMAs 2025 son producidos por Gunpowder & Sky. Bruce Gillmer, Jesse Ignjatovic, cofundador de Den of Thieves, y Barb Bialkowski son productores ejecutivos. Alicia Portugal es coproductora ejecutiva. Jackie Barba es la encargada ejecutiva de la producción. Wendy Plaut es la encargada ejecutiva de las celebridades. Lisa Lauricella es la encargada ejecutiva de las estrellas musicales.

Se anunciarán más artistas, presentadores e invitados especiales en las próximas semanas.

elsiglo con información de (Deadline)

MG