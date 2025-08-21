Los Tigres de Aragua anunciaron un acuerdo con el derecho estadounidense Ronnie Williams para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El experimentado lanzador, de 29 años de edad, es la cuarta incorporación internacional que hace el equipo para la zafra.

Tigres de Aragua sumaron a Ronnie Williams a sus filas

Ronnie Williams tiene una amplia trayectoria en el beisbol, donde se le considera un trotamundos. Tuvo una participación en las Ligas Menores durante ocho años, con las organizaciones de San Luis (2014-2019) y San Francisco (2021-2022). Luego, incursionó en el beisbol de Corea del Sur y México, durante el verano boreal. En el invierno ha lucido el uniforme de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

En la temporada 2024-2025, estuvo en las filas de los Leones del Caracas, luego de cubrir apenas 3.1 innings en dos aperturas. Más tarde se unió a los Indios de Mayagüez y también tuvo una actuación fugaz.

Williams viene de lanzar en 2025 con Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol. Con esos equipos, dejó balance de 4-4, con 5.91 de efectividad (64.0 IP/42 CL) y 1.67 de WHIP, en 32 relevos. Un desempeño que incluyó 36 boletos y 53 ponches.

Los Tigres de Aragua buscan dotar de una mayor profundidad y calidad la plantilla ante la nueva temporada. El 15 de octubre los felinos enfrentarán a Cardenales de Lara y el 16 de octubre volverán a verlos en una serie de tres juegos que culminarán el 17 de octubre.

Finalmente, el 18 de octubre, los Tigres de Aragua enfrentarán a los Bravos de Margarita como lo indica el calendario de la primera semana de la temporada regular, revelado por la LVBP.

elsiglo con información de El Nacional

