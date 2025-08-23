Entre huecos y falta de agua viven en El Paraíso

Vecinos de la calle Universidad del sector El Paraíso de La Morita II, municipio Francisco Linares Alcántara, denunciaron el grave deterioro en el que se encuentran sus vías, tras unos trabajos de sustitución de tuberías realizados hace más de dos años que nunca fueron concluidos, dejando la calle prácticamente intransitable.

La vía se encuentra intransitable.

Los habitantes aseguran que esta situación ha generado incomodidad, retrasos en la movilidad y molestias en la comunidad. Ante ello, hicieron un llamado a las nuevas autoridades municipales para que atiendan con urgencia esta y otras problemáticas que afectan su calidad de vida.

Omar Machuca, vecino de la zona, recordó que la situación se mantiene desde hace años, limitando el acceso a las viviendas y dificultando el acceso vehicular.

«Son más de dos años con esa problemática. Nos acomodaron las tuberías pero dejaron todo así, según porque en ese tiempo la cosa estaba difícil y no había asfalto en el país. Esperemos que este nuevo alcalde se aboque a dar solución. Sabemos que no es responsabilidad de él, pero como nueva autoridad está en su deber de ayudarnos», señaló.

Omar Machuca.

Machuca agregó que en temporada de lluvias los huecos se convierten en lagunas de aguas estancadas, dificultando aún más el tránsito.

Por su parte, Victoria Viloria, también residente de la zona, afirmó que transitar diariamente por la vía es un reto que sólo los buenos conductores superan con facilidad.

«Me he convertido en todo un experto manejando porque todos los días paso por esta calle y tengo que hacer malabares para no caer en un hueco. El gobierno debe solucionar, es parte de su trabajo mantener los espacios dignos».

La vecina también recordó que la escasez de agua potable sigue siendo otro de los problemas que aqueja a los habitantes.

«Nos llega agua casi cada dos semanas. Es difícil vivir así, no estamos pidiendo nada del otro mundo, solamente los servicios básicos necesarios para el vivir bien de los seres humanos», expresó.

Finalmente, espera que la gestión municipal recién electa atienda estos reclamos, que aseguran, han sido ignorados durante años.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

Fotos | JOEL ZAPATA

MG