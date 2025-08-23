Lluvias sin consecuencias graves en Ribas

Las lluvias registradas en horas de la tarde de este viernes en el municipio José Félix Ribas, estado Aragua, no dejaron hechos que lamentar, según informaron los organismos de seguridad y prevención desplegados en la localidad. De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades competentes, únicamente se generaron leves anegaciones en algunos sectores, las cuales fueron atendidas de forma oportuna por los equipos municipales de respuesta rápida.

La avenida Francisco de Loreto fue una de las más afectadas.

Funcionarios pertenecientes a Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Policía de Aragua y otros cuerpos operativos informaron que las precipitaciones se produjeron conforme a lo anunciado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), el cual había alertado sobre el incremento de la cobertura nubosa en gran parte del país, acompañada de lluvias o chubascos y descargas eléctricas aisladas.

El Inameh había previsto condiciones meteorológicas inestables debido al paso de sistemas atmosféricos en la zona intertropical, así como el acercamiento de nuevas ondas tropicales que afectan al territorio nacional. En este contexto, la región central, incluyendo al estado Aragua, fue una de las zonas mencionadas entre las de mayor probabilidad de lluvias moderadas a fuertes durante la jornada.

Respuesta activa y monitoreo constante

Desde el momento en que comenzaron las precipitaciones, los cuerpos de prevención y seguridad activaron los protocolos correspondientes. El equipo de Protección Civil Ribas desplegó cuadrillas en puntos estratégicos del municipio, especialmente en zonas previamente identificadas como de alto riesgo, con el objetivo de monitorear la situación y prevenir cualquier eventualidad.

En la calle Campo Elías se presentó el desplome de un árbol seco, el cual fue recogido rápidamente.

Gracias a esta acción temprana, las leves anegaciones en zonas como el Centro de La Victoria y la zona norte, fueron controladas en poco tiempo, permitiendo la recuperación del tránsito vehicular y peatonal con normalidad. No se reportaron daños a viviendas, pérdidas materiales ni personas afectadas.

«Nos mantenemos en alerta permanente en las cinco parroquias del municipio. Afortunadamente, las lluvias no dejaron mayores consecuencias, pero seguimos en despliegue, especialmente en las comunidades más vulnerables», expresó uno de los voceros de Protección Civil, quien además hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en el trabajo que se viene realizando en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Preparados ante la llegada de nuevas ondas tropicales

Las autoridades locales advirtieron que si bien la situación actual está bajo control, en los próximos días podrían presentarse nuevas precipitaciones debido al paso de al menos dos ondas tropicales que se aproximan al país. En este sentido, insistieron en la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana.

«Es importante que las personas se mantengan informadas por los canales oficiales. Estamos en plena temporada de lluvias y es natural que se presenten eventos como este. Nuestro llamado es a la conciencia y a la prudencia, especialmente en aquellas zonas con quebradas, caños o drenajes cercanos», destacaron desde el equipo municipal de seguridad.

También se exhortó a los ciudadanos a evitar acciones que agraven los efectos de las lluvias, como la acumulación de basura en las calles, que puede obstruir los sistemas de drenaje y provocar inundaciones. En tal sentido, se recordó que el trabajo preventivo es una tarea compartida entre las instituciones y la comunidad.

La atención ciudadana como bandera

Asimismo, se conoció que los diferentes cuerpos de seguridad mantienen canales de atención abiertos las 24 horas para recibir reportes de emergencias o situaciones irregulares derivadas de las lluvias.

«La participación ciudadana es fundamental. Si detectan algún riesgo deben comunicarse de inmediato. Todos los reportes serán atendidos con prioridad», indicaron.

Trabajo conjunto y responsabilidad institucional

La respuesta oportuna ante estas lluvias ha sido producto de la articulación entre el gobierno municipal, las autoridades regionales y los organismos de prevención y seguridad. El compromiso asumido por estas instituciones ha permitido garantizar la atención inmediata de los sectores vulnerables y minimizar los riesgos asociados a las precipitaciones.

Finalmente, desde la Alcaldía de Ribas y los entes involucrados reiteraron su compromiso con la protección de la ciudadanía y aseguraron que continuarán desplegados durante toda la temporada de lluvias para prevenir cualquier situación que pueda afectar la vida y el patrimonio de los habitantes del municipio.

DANIEL MELLADO | elsiglo

