La suspensión de emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales emitida por el Gobierno del presidente Donald Trump supone la última de una serie de medidas de la Casa Blanca para restringir la inmigración de trabajadores extranjeros, que causa temor entre los que ya se encuentran dentro del país.

Conductores inmigrantes temen por su futuro tras la nueva medida de EE.UU.

El Departamento de Estado detuvo el pasado jueves la emisión de visas de trabajo para extranjeros que buscan convertirse en conductores de camiones comerciales en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó la suspensión al “creciente número” de conductores extranjeros que operan camiones con remolque en las carreteras estadounidenses que, según dijo en una publicación en X, pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros nacidos en EEUU.

“El gobierno está siendo muy injusto porque muchos de nosotros llevamos años conduciendo por las carreteras estadounidenses ayudando al país, trabajamos en la pandemia llevando mercancías y en ese momento no le quitábamos el trabajo a nadie”, opina a EFE Salvador, un inmigrante salvadoreño que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.

El conductor que está amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS) asegura que teme que la Casa Blanca busque revocar su licencia comercial, lo deje sin trabajo e incluso pueda terminar deportado.

El miedo del inmigrante no es infundado, y es que el Gobierno ha emitido una serie medidas para limitar el trabajo de camioneros en el país.

Desde junio el Departamento de Transporte de EE.UU. exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense en abril.

El accidente en Florida

Los inmigrantes conductores comerciales regresaron al foco público después de un accidente ocurrido el pasado doce de agosto que se saldó con la muerte de tres personas en el condado de St. Lucie (Florida).

El inmigrante indio Harjinder Singh intentó dar la vuelta en U sin autorización a través de un acceso exclusivo para uso oficial de las autoridades del condado mientras conducía un camión de 18 ruedas, lo que hizo que una minivan en la que viajaban tres personas quedara atrapada, y fallecieran debido al impacto.

Singh, de 28 años, tenía una licencia de conducir comercial expedida en California, gracias a que contaba con un permiso de trabajo valido expedido por las autoridades federales.

Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS), Singh ingresó en EE.UU., junto con su hermano, por la frontera sur el 15 de mayo de 2023. Ambos fueron liberados para presentar sus casos frente a una corte de inmigración y se les otorgó el permiso de trabajo.

El conductor fue detenido y acusado de tres cargos de homicidio vehicular, y su hermano, que viajaba con él en el camión, fue detenido por las autoridades migratorias para su deportación.

Singh reprobó un examen de competencia en idioma inglés cuando funcionarios del Departamento de Transporte lo entrevistaron tras el accidente.

El inmigrante «proporcionó respuestas correctas a sólo dos de 12 preguntas verbales y sólo identificando con precisión una de cuatro señales de tráfico de la carretera», ahondaron las autoridades.

Bajo la lupa

El abogado de inmigración Alex Gálvez cree probable que tras este accidente las autoridades de inmigración comenzarán a revisar las licencias de conducir otorgadas a inmigrantes que solo tienen permisos de trabajo.

“Este accidente puso a todos los conductores inmigrantes bajo la lupa”, dijo a EFE Gálvez.

La preocupación del jurista es que en las autoridades no se enfocarán solamente en los inmigrantes camioneros que recién obtuvieron sus licencias sino en todos.

“Esto siembra otra narrativa negativa contra la comunidad inmigrante”, advierte el abogado, que tiene su práctica en Los Ángeles.

La suspensión ordenada por el Gobierno Trump fue apoyada por La Asociación Americana de Camiones (ATA) afirmando que la emisión de licencias de conducir comerciales a ciudadanos no estadounidenses «requiere un escrutinio riguroso”.

