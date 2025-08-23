El plan Topo impulsado desde la Alcaldía del municipio Sucre llegó a la avenida Sabana Larga, donde fue necesario sustituir más de 200 metros de tubería de aguas servidas.

En el sector Meregoto se sustituyeron 85 metros de tuberías.

Luis Ramos.

Por una parte, a la altura del sector Meregoto, fue necesaria la sustitución de 85 metros lineales de tubería para solventar algunas fallas. Paralelo a esto, a la altura del sector Guillén fueron sustituidos 120 metros de tubería.

En este sentido, Luis Ramos, vecino de sector Meregoto y miembro del consejo comunal, informó que se estaba haciendo una sustitución de tuberías de 10 pulgadas por unas de 12 pulgadas para mejorar el servicio, «gracias al apoyo del alcalde Wilson Coy».

Asimismo, mencionó que este trabajo se llevó a cabo debido a obstrucciones en la tubería que afectaban a varias viviendas y las tanquillas mostraban un alto nivel de agua.

«A través de los consejos comunales se reciben las quejas de los vecinos y nos dirigimos al sitio con la cuadrilla, se abrieron las tanquillas y quedó en evidencia el problema y por ello, el Plan Topo se puso en acción», detalló Ramos.

También te puede interesar: Entre huecos y falta de agua viven en El Paraíso

Más detalles sobre solventado colapso de aguas servidas en la avenida Sabana Larga de Cagua

Laura Rangel.

Sin embargo, en vista de la magnitud del problema, la sustitución de la tubería fue completa debido al tiempo que ya tenían.

«Nuestro alcalde Wilson Coy siempre está de la mano con el pueblo y este es un beneficio para una comunidad con aproximadamente 180 habitantes», precisó.

Por su parte, Laura Rangel, quien forma parte de la UBCH de la comunidad Guillén, agradeció el reemplazo de 120 metros de tuberías de aguas servidas, mejorando así los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

«Nos encontramos en la comuna Hijos de Chávez en Victoria, en el sector Guillén, calle Sabana Larga, donde el plan Topo está sustituyendo las tuberías. Con eso se va a lograr que los vecinos de la comunidad tengan un buen vivir, unos buenos servicios públicos», precisó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MG