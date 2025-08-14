El UCV FC se reforzará con el delantero venezolano Darwin Machís para continuar su paso por el Torneo Clausura 2025 de la liga de fútbol de Venezuela (Futve). La información la dio a conocer el equipo, actualmente ubicado en la séptima posición de la tabla del torneo, por medio de sus redes sociales.

Darwin Machís jugará con UCV

“El de Tucupita, Darwin Machís, es la nueva incorporación de UCV FC para lo que resta de temporada”, publicó el elenco capitalino en las redes sociales.

El delantero, de 32 años de edad, militó en la pasada campaña en el Real Valladolid y acumula una amplia experiencia en las ligas de España, México, Italia y Portugal.

Darwin Machís ya se incorporó a los entrenamientos del conjunto. Por ello, podría estar disponible para el encuentro del viernes ante Yaracuyanos FC en la séptima jornada de la competencia.

Actualmente, el UCV tiene un registro de 6 partidos en los que acumulan 2 victorias, 2 derrotas y 2 empates. El equipo ha logrado anotar solo 8 goles y ha recibido 6.

Darwin Machís llegará para ayudarlos a mejorar su posición en la competencia. El delantero comenzó jugando fútbol sala en Venezuela y fue parte de las selecciones juveniles. A los 18 años dio el salto al fútbol en Mineros de Guayana, donde debutó profesionalmente en 2011 y ganó la Copa Venezuela ese mismo año.

Luego, en 2012, llegó al Udinese de Italia, pero después lo cedieron para adaptarse y desarrollarse primero en el Granada CF de España. En Granada debutó en Primera División en 2012 y tuvo varias cesiones a clubes como Vitória de Guimarães en Portugal, Hércules y Huesca en España.

Tras varias etapas y cesiones, volvió a Granada en 2019 con un contrato oficial, con lo que se convirtió en una pieza clave del equipo en Primera División.

Para 2019 llegó a Cádiz CF en Segunda División española, donde tuvo un buen rendimiento. En 2022 fue traspasado al FC Juárez de México. Actualmente (2024-2025) Darwin Machís juega en Real Valladolid en la Segunda División de España.

elsiglo con información de El Nacional

