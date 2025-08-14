Inicia plan de sustitución de colectores en Linares Alcántara

El alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, anunció el inicio de un plan de sustitución de colectores en la jurisdicción. El proyecto, que se ejecutará en coordinación con las salas de autogobierno de las 12 comunas del municipio, busca solventar la problemática de las aguas servidas que ha afectado a varias comunidades por largo tiempo.

Víctor Bravo, alcalde de Linares Alcántara, al supervisar los trabajos.

«Comenzamos con un plan en cada una de las salas de autogobierno en las 12 comunas de nuestro municipio, donde nos hemos comprometido con los proyectos que se están desarrollando», afirmó Bravo.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de atención directa a las necesidades de las comunidades, priorizando aquellas que han sido históricamente más afectadas por el colapso de las tuberías.

El mandatario municipal destacó que el plan arrancó con la sustitución de 220 metros de colectores en la comunidad de La Paz. «Hoy (lunes) estamos arrancando, empezaremos por un tramo de 35 metros que viene afectando a dos comunidades y más de 1200 familias», detalló.

Bravo adelantó que el plan continuará expandiéndose a otras zonas del municipio. «Próximamente estaremos trabajando con la comuna ‘Tierra de hombres y mujeres libres’ donde estaremos cambiando más de 300 metros de colectores de aguas servidas», señaló el alcalde.

Este nuevo proyecto beneficiará a un número considerable de residentes, quienes verán una mejora en la calidad de sus servicios públicos.

Las autoridades esperan que, con la colaboración de las comunas, se pueda avanzar de manera eficiente en la ejecución de estos proyectos y solventar una de las problemáticas más urgentes en la zona.

