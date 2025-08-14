Los jugadores del Chelsea donarán parte de las primas que han recibido por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a la familia de los fallecidos Diogo Jota y André Silva, según «The Athletic».

El Chelsea donará parte de sus primas por el Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota. Cortesía de EFE/EPA

Los futbolistas del Chelsea recibieron en torno a 14 millones de euros por su triunfo en el torneo, lo que supone unos 430.000 euros por persona, y han decidido hacer un pago de una cantidad parecida a la familia de los jugadores portugueses fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora (España).

La Premier League homenajeará al Diogo Jota y André Silva este fin de semana con un minuto de silencio en todos los partidos, mientras que el Liverpool desplegará un mosaico en recuerdo a ellos en su partido contra el Bournemouth de este viernes.

Además, los ‘Reds’ han retirado el número ’20’ de Jota del primer equipo, la cantera y el equipo femenino, siendo la primera vez en la historia que tienen un gesto como este.

