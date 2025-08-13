Los Tigres de Aragua firmaron un acuerdo con el relevista de las Grandes Ligas Andrew Schutz. El anuncio del pacto, que confirma su presencia en la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se realizó esta semana en redes sociales.

Tigres de Aragua se refuerza con Andrew Schultz

Schultz, de 28 años de edad, será parte de la importación de los Tigres de Aragua para la zafra que comenzará el 15 de octubre frente a Cardenales de Lara.

Nacido en Georgia, Estados Unidos, el relevista se dio a conocer por ser poseedor de una potente recta que ronda las 100 mph, con una alta capacidad ponchadora. En el beisbol estadounidense, el diestro estuvo cinco años lanzando con los Filis de Filadelfia. Con el conjunto llegó a alcanzar la categoría Triple A.

Este año, Schultz terminó el verano en la Liga Mexicana con Rieleros de Aguas Calientes. Con el equipo trabajó por espacio de 9.1 innings, en los que ponchó a 14 rivales y dejó 4.82 de efectividad.

De por vida, en el beisbol organizado, Shultz suma 150.1 innings y 192 ponches, en tanto que apenas permitió 12 jonrones.

Los Tigres de Aragua buscan dotar de una mayor profundidad y calidad al cuerpo de relevistas que conforman la plantilla ante la nueva temporada. El 16 de octubre, los felinos volverán a enfrentar a Cardenales en una serie de tres juegos que culminarán el 17 de octubre.

Finalmente, el 18 de octubre, los Tigres de Aragua enfrentarán a los Bravos de Margarita como lo indica el calendario de la primera semana de la temporada regular, revelado por la LVBP.

elsiglo con información de El Nacional

